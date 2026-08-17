Ancora incendi in Sardegna: fiamme a Siniscola, Osilo, Serramanna e nell’Oristanese

CAGLIARI (ITALPRESS) – Nuova giornata di intenso lavoro per le squadre antincendio in Sardegna. Per contrastare le fiamme è stato necessario l’intervento della flotta aerea regionale, con l’impiego di elicotteri leggeri e dei mezzi Super Puma.

A Osilo, in località Funt.na Buddiette, il Corpo Forestale è intervenuto con un elicottero leggero decollato dalla base di Limbara e con il Super Puma proveniente da Alà dei Sardi. Il coordinamento delle operazioni è stato affidato al DOS della Stazione Forestale di Ploaghe.

Un altro intervento ha interessato il territorio di Siniscola, in località Tanca Altara. In questo caso è entrato in azione un elicottero leggero proveniente dalla base di Farcana, mentre a terra il coordinamento delle operazioni di spegnimento è stato affidato al DOS della Stazione Forestale di Siniscola.

Poco dopo sono stati segnalati altri due incendi, rispettivamente nei territori di Serramanna e San Nicolò d’Arcidano. A Serramanna le operazioni sono state coordinate dal DOS della Stazione Forestale di Sanluri, con il supporto del GAUF di Cagliari e di un elicottero decollato dalla base di Iglesias. 2

A San Nicolò d’Arcidano, invece, il coordinamento è stato affidato al DOS della Stazione Forestale di Marrubiu, affiancato da un elicottero proveniente dalla base di Fenosu. Nel pomeriggio un ulteriore intervento ha riguardato Santa Giusta, dove le fiamme sono divampate in località S’Ungroni de Mandas.

Per contenere l’estensione del fronte è stato richiesto il supporto del Super Puma della flotta regionale, decollato dalla base di Fenosu.

Le squadre a terra operano sotto il coordinamento del DOS della Stazione Forestale di Villaurbana, mentre sul posto è presente anche il GAUF di Oristano

-Foto Corpo Forestale-

(ITALPRESS).