NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Aryna Sabalenka e Coco

Gauff si contenderanno il titolo femminile agli US Open, quarta e ultima prova del Grande Slam, in scena sui campi in cemento di Flushing Meadows. Questo il verdetto dei match disputati nella notte italiana. Sabalenka, vincitrice degli Australian Open, ha rimontato e battuto in semifinale, in tre set, la statunitense Madison Keys 0-6 7-6 7-6. In finale, domani, troverà la tennista di casa Coco Gauff che ha eliminato in due set la 27enne ceca Karolina Muchova, con il punteggio di 6-4 7-5.

