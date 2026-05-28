PIEVE DI SOLIGO (ITALPRESS) – Paul Magnier vince la diciottesima tappa del Giro d’Italia 2026, la Fai della Paganella-Pieve di Soligo di 171 km. Il velocista della Soudal Quick-Step ha anticipato sul traguardo Edoardo Zambanini (Bahrain – Victorious) e Jonathan Milan (Lidl-Trek). In attesa delle ultime salite, la tappa è stata segnata dalla solita fuga partita da lontano. Mattia Bais e Andrea Mifsud (Polti VisitMalta), James Shaw (EF Education Easypost) e Jonas Geens (Alpecin-Premier Tech) sono stati i quattro battistrada, il gruppo maglia rosa ha gestito a distanza senza mai forzare il ritmo e lasciando circa due minuti di distacco agli attaccanti.

Il gruppo è tornato ad essere compatto a circa 20 chilometri dall’arrivo, soltanto Geens ha tenuto alta la tensione rimanendo in fuga fino ai piedi del Muro di Ca’ del Poggio: l’ex maglia rosa Afonso Eulalio, nonostante la caduta, ha attaccato sorprendendo Vingegaard, ma il danese ha risposto subito presente. Negli ultimi cinque chilometri è successo praticamente di tutto, Kulset ed Eulalio hanno guadagnato qualche secondo di vantaggio, ma i velocisti sono rientrati per la volata finale: a vincere è stato Paul Magnier, al suo terzo successo nella Corsa Rosa. Domani la diciannovesima e terzultima tappa, la Feltre – Alleghe (Piani di Pezzè) di 151 km, tappa con cinque GPM e ben 5000 metri di dislivello.

“Questa è la vittoria più bella? Sono tutte magnifiche, ma questa non me l’aspettavo, per questo motivo è stata ancora più bella”. Lo ha dichiarato ai microfoni di Rai Sport Paul Magnier. “All’inizio mi sono lasciato sfilare, poi ho avuto fiducia e ho reagito bene, tutta la squadra è rimasta intorno a me per far sì che arrivassimo in volata. La vittoria di oggi mi dà morale per la maglia ciclamino”, ha concluso.

L’ORDINE D’ARRIVO

1. Paul Magnier FRA (Soudal Quick-Step) in 3h46’50”

2. Edoardo Zambanini ITA (Bahrain – Victorious) s.t.

3. Jonathan Milan ITA (Lidl-Trek) s.t.

4. Francesco Busatto ITA s.t.

5. Corbin Strong NZL s.t.

6. Guillermo Thomas Silva URU s.t.

7. Madis Mihkels EST s.t.

8. Filippo Magli ITA s.t.

9. Sakarias Loland NOR s.t.

10. Lukas Kubis SVK s.t.

– foto IPA Agency –

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