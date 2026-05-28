Roland Garros, Cobolli batte Wu e vola al terzo turno. In campo Sinner

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Flavio Cobolli accede al terzo turno del Roland Garros 2026. Il tennista romano, dopo il successo all’esordio nel derby con Pellegrino, domina il cinese Yibing Wu (n.92 Atp) nel primo match della sessione diurna sul Campo 7. La testa di serie numero 10 archivia la pratica in due ore e 12 minuti di gioco con il punteggio di 6-4 6-4 6-4. Al terzo turno Cobolli affronterà il vincente della sfida tra Learner Tien e Facundo Diaz Acosta.
– Foto IPA Agency –
(ITALPRESS).
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