MILANO (ITALPRESS) – A pochi giorni dalla conclusione della 74esima edizione del Festival della Canzone Italiana, che ha visto i Santi Francesi come rivelazione della manifestazione grazie agli ottimi riscontri ottenuti dal brano “L’amore in bocca” e dall’esibizione da standing ovation con Skin sulle note di “Hallelujah”, il duo composto da Mario Francese e Alessandro De Santis annuncia oggi un “Club Tour 2024” che in autunno li vedrà protagonisti sui più importanti palchi d’Italia. Il tour farà seguito a “L’amore torna. Piccole liturgie musicali”, quattro showcase intimi che hanno registrato il sold out in pochi secondi e che a marzo prenderanno forma in due luoghi sconsacrati ma dalla bellezza sacra: il 15 e 16 marzo a Milano nella Chiesa di San Vittore e 40 Martiri e il 20 e 21 marzo a Napoli nella Chiesa San Giuseppe Le Scalze.

Dopo un’esperienza come quella del Festival di Sanremo i Santi Francesi hanno scelto come prima cosa di raccontare e raccontarsi attraverso la musica con quattro show intimi nelle chiese, per poi dare sfogo alla loro energia live sui palchi dei club.

“La prima esigenza è stata quella di ritrovarsi in luoghi piccoli e speciali come le chiese da riempire di poesia, suoni, parole ed emozioni, luoghi dove guardarsi negli occhi e confrontarsi con persone che possano condividere le stesse intenzioni. – Spiegano i Santi Francesi – Sanremo ci ha fatti crescere, come una maratona affollatissima che ti spinge a cercarti dentro la verità. Abbiamo provato a raggiungervi attraverso uno schermo, e ora scalpitiamo all’idea di sentirvi vicini, se lo vorrete, anche nei club”.

foto: ufficio stampa Santi Francesi

(ITALPRESS).