Santanchè “Pucci? Spero che ci ripensi e vada al Festival di Sanremo”

MILANO (ITALPRESS) - "Spero veramente che Pucci ci possa ripensare, non devono valere due pesi e due misure, spero che ci possa ripensare e che vada al Festival di Sanremo". Lo ha dichiarato il Ministro del Turismo Daniela Santanché intervenuta a Casa Italia a Milano, in merito alle polemiche che hanno coinvolto il comico Pucci. pia/gm/gtr