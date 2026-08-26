Santanché “Bisogna lavorare per Etna 2030, un mese di eventi che creano valore”

RAGALNA (CATANIA) (ITALPRESS) - "'Etna 2030, il vulcano che crea valore' è il risultato che dobbiamo ottenere. Si tratta della sintesi, per il 2030 dobbiamo essere pronti a presentare il grande festival dell'Etna. Deve durare un mese perché deve diventare il festival internazionale come c'è a Salisburgo, a Spoleto perché questi eventi creano valore. Un mese di dibattiti, musica, cinema, di eccellenze eno-gastronomiche". Lo ha detto la senatrice di FdI Daniela Santanché parlando con i giornalisti a margine della prima giornata di Etna Forum a Ragalna (Catania). "Abbiamo poi tutta la parte scientifica perché l'Etna è il vulcano più attivo in tutta Europa. Possiamo creare dei percorsi di attività scientifica. C'è molto da fare", ha concluso. (ITALPRESS). /mrc/gsl