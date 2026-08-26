Giochi Mediterraneo,Leonardi “Dal pubblico di Taranto una carica impressionante”

TARANTO (ITALPRESS) - "Sono felicissima. Il pubblico mi ha sempre supportato, per me questa è stata una marcia in più ed è stato tutto davvero molto stupendo". Così l'azzurra Anna Leonardi commenta la medaglia d'argento conquistata nei 200 metri di nuoto pinnato ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. "La gara non è stata semplice, ma per me questa medaglia vale molto, soprattutto per la mia carriera: può rappresentare uno slancio importante", aggiunge l'azzurra. xt8/gm/gsl