Perin accolto dai tifosi del Palermo al Barbera “Vinciamo tutti insieme”

PALERMO (ITALPRESS) - “Grazie per questo caloroso benvenuto. Sono entusiasta e felicissimo di essere qui. So cosa rappresenta questa maglia per voi e per la città di Palermo. Non vedo l’ora di vedervi nella prossima partita in casa, con lo stadio pieno e poter sentire il vostro calore dal vivo. Vinciamo tutti insieme”. Queste le prime parole da nuovo giocatore del Palermo di Mattia Perin, al Renzo Barbera per il primo contatto con i tifosi, in circa mille i presenti nel piazzale antistante lo stadio. Il portiere, arrivato a titolo definitivo dalla Juventus, è stato ufficializzato dal club rosanero firmando un contratto triennale. xd6/gm