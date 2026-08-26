Giochi Mediterraneo, Pavoni “Non mi aspettavo questo tempo,medaglia ha bel peso”

TARANTO (ITALPRESS) - "Non mi aspettavo questo tempo, sono contento dell'oro". Così Filippo Pavoni commenta la medaglia d'oro conquistata nei 100 metri bipinne ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. "È un ambiente meraviglioso, il pubblico ha fatto un tifo incredibile che mi ha gasato un sacco", aggiunge l'azzurro. "Questa medaglia ha un bel peso", conclude Pavani. xt8/gm/gsl