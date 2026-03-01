Sanremo, Fulminacci “Vincere il premio della critica era un sogno che avevo”

SANREMO (IMPERIA) (ITALPRESS) - "Questa vittoria è importantissima, era proprio un sogno in realtà fin da quando ero bambino, quindi sono veramente felice e anche il mio settimo posto mi ha sorpreso positivamente, quindi sono contento e oggi e anche ieri sera non mi venivano parole intelligenti per parlare di quello che è successo, sono solo emozioni basilari, quindi vi ringrazio e basta dal cuore". Lo ha detto Fulminacci, nella conferenza stampa conclusiva del Festival di Sanremo, in merito alla vittoria del premio della critica "Mia Martini". xf6/sat/mca2