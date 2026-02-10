Sanremo, Conti “Tiziano Ferro super ospite prima serata”

ROMA (ITALPRESS) - "Altra notizia oggi per completare il cast del Sanremo 2026. Il super ospite della prima puntata sarà Tiziano Ferro. Sono molto contento che Tiziano abbia accettato il mio invito e quindi l'appuntamento con lui e la sua musica martedì 24 alla prima delle serate del Sanremo 2026". Lo ha annunciato Carlo Conti su Instagram. mgg/mca2 (Fonte video: Instagram Carlo Conti)