CATANIA (ITALPRESS) – “Sanità? I primissimi giorni di gennaio ho fatto una visita inaspettata in una importante struttura ospedaliera di Palermo. Sono andato per verificare delle anomalie che mi erano state segnalate, sono andato e le ho riscontrate. Poi ci sono state alcune dimissioni, ho voluto dare il segnale sostanzialmente che chi sbaglia paga, chi sbaglia si deve assumere la propria responsabilità. Trovo una sanità figlia di una stratificazione politica che ha portato nei decenni a scelte che non sono ricadute sui migliori, ma su coloro i quali venivano indicati più vicino a quel partito o l’altro”. Così il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, nel corso di un un’intervista ai microfoni di Telecolor nell’ambito dei festeggiamenti di Sant’Agata in corso a Catania. “Le volte in cui io faccio qualche nomina che fa discutere perchè vado fuori sistema e scelgo il migliore, lo faccio perchè sono convinto che dobbiamo puntare su questo. Al di là di Daniela Faraoni, che sono sicuro che farà benissimo, non ha etichette di partito, non mi risulta che sia iscritta a nessun partito e conosce il mondo della sanità. Stesso discorso quando ho indicato Alessandro Dagnino, al posto dell’ottimo Marco Falcone a cui si deve tanto perchè ha fatto tantissimo e gliene sono sempre grato, Dagnino sta continuando da tecnico. Quindi di fatto, ho cercato e cercherò in questa legislatura, spero anche la prossima, di lavorare per indicare i migliori del settore, non i migliori in quanto indicati dai partiti, i partiti hanno loro rappresentanza, ci mancherebbe, però il mio impegno è quello di fare in modo che la rappresentanza istituzionale nel mondo delle istituzione sia la migliore, la più qualitativamente motivata per poter trasmettere alla classe dirigente, che è notevolmente indietro mentalmente, questa marcia in più” conclude il Presidente della Regione Siciliana.

(ITALPRESS).

Foto: Ipa Agency