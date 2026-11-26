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Sanità, Ruggeri “No alla riforma Draghi”
ROMA (ITALPRESS) - "Noi diciamo no alla riforma Draghi, si all'approvazione degli emendamenti della maggioranza per la modifica della legge sulla concorrenza applicata in sanità". Lo afferma Francesco Ruggeri, presidente del comparto sanitario di Confindustria Sicilia, a Roma, a margine di una conferenza stampa delle associazioni delle imprese del settore contro l'applicazione delle nuove norme sulla concorrenza. xc3/sat/azn