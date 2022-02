Sanità, Anelli “Gino Strada un modello per lotta alle disuguaglianze”

"Noi pensiamo che la professione medica sia lo strumento per garantire i diritti delle persone, e Gino Strada è stato encomiabile in questo senso". Lo ha detto il presidente della Fnomceo, Filippo Anelli, in occasione della Giornata nazionale del personale sanitario, dedicata anche alla memoria di Gino Strada, il fondatore di Emergency. mat/sat/red