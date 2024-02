Sangalli “Calo negozi preoccupa, puntare su riqualificazione urbana”

ROMA (ITALPRESS) - "Preoccupa la diminuzione dei negozi perché rende le città meno attrattive e danneggia l'economia dei territori. E' prioritario puntare sulla riqualificazione urbana, come stiamo facendo con il progetto Cities, per rilanciare la rete dei servizi e delle attività commerciali". Lo dice il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, in merito alla presentazione dell’analisi “Demografia d’impresa nelle città italiane”, realizzata in collaborazione con il Centro Studi Guglielmo Tagliacarne. sat/gtr