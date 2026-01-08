Sanchez elogia il premier maltese Abela, il Labour rientra nell’Internazionale socialista

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez si è congratulato con il premier maltese Robert Abela per il sesto anniversario della sua leadership alla guida del Partito Laburista e del governo di Malta. Sanchez ha scritto in qualità di presidente dell’Internazionale Socialista, l’alleanza globale dei partiti socialdemocratici e laburisti fondata nel 1951.

Nella sua lettera, il premier spagnolo ha elogiato la leadership di Abela, definendola caratterizzata da un forte impegno per la giustizia sociale, i valori democratici e una crescita economica inclusiva, aggiungendo che Malta continua a svolgere un ruolo attivo in Europa e nella più ampia comunità internazionale.

Il Partito Laburista maltese aveva aderito all’organizzazione nel 1955, ma negli anni il suo impegno si era progressivamente affievolito, fino alla retrocessione allo status di osservatore nel 2012 per il mancato pagamento delle quote associative e alla successiva cancellazione nel 2014. Il partito è rientrato nell’Internazionale Socialista lo scorso anno, aprendo la strada al messaggio di congratulazioni inviato da Sanchez ad Abela e condiviso pubblicamente dal Labour.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).