SANA Food, Mammuccini “Promuovere bio per ampliare il mercato”

ROMA (ITALPRESS) - "È importante promuovere il bio in questa fase in cui i consumatori stanno cambiando le proprie scelte verso la sostenibilità e verso la propria salute, bisogna agire positivamente per ampliare questa possibilità di mercato del biologico. Sicuramente un punto importante sarà anche del marchio del Made in Italy Bio, che il Ministero ha già annunciato e che dovrà essere accompagnato da una campagna di comunicazione proprio per far capire ai cittadini cos'è il bio e quelli che sono i dati positivi per l'ambiente, per la biodiversità e per la salute delle persone. Ma poi l'altro aspetto fondamentale è rafforzare e creare canali commerciali dedicati a tutte le tipologie di aziende: qui si inserisce l'innovazione di Sana Food, dove sostanzialmente si guarda al fuori casa, quindi al canale horeca, ma anche alle mense collettive pubbliche e private perché rappresentano un punto importante dei sistemi locali di produzione e consumo di cibo". Così Maria Grazia Mammuccini, Presidente di FederBio, alla conferenza stampa di presentazione di SANA Food 2026. "È importante guardare alla trasformazione, alla grande distribuzione, ma è importante guardare alle piccole e medie aziende diffuse sul territorio. E iniziative come queste sul canale horeca e sui canali dedicati alla qualità, alla tipicità, sono fondamentali per rafforzare le piccole e medie aziende sul territorio che sono un patrimonio straordinario del biologico, ma anche dei presidi slow food e di aziende agricole multifunzionali, che sono un valore fondamentale per le aree interne. Questa nuova alleanza BolognaFiere, FederBio e Slow Food ha proprio questo obiettivo: rafforzare i territori, rafforzare i prodotti, diciamo, della biodiversità e le piccole e medie aziende diffuse sul territorio". xi2/mgg/mca3