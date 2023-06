SAN MARINO (ITALPRESS) – Il Consiglio di Amministrazione della San Marino RTV ha nominato Andrea Vianello per il ruolo di Direttore Generale. Nella giornata di ieri, il Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari e il Segretario di Stato per il Lavoro e l’Informazione Teodoro Lonfernini nei rispettivi ruoli di Presidente e Vice Presidente di ERAS hanno incontrato Vianello in un clima cordiale ma molto costruttivo. L’occasione si è rivelata utile per “riferire al neo Direttore Generale la volontà delle istituzioni di collaborare per il bene della televisione di Stato della Repubblica di San Marino nel rispetto dei valori che guidano il prestigioso settore dell’informazione e a tutela dei cittadini e dei telespettatori. La comprovata esperienza e l’indiscutibile professionalità di Andrea Vianello guideranno certamente il suo operato, le istituzioni, che gli rivolgono il più sincero “in bocca al lupo” garantiranno al Direttore Generale e all’intera struttura il loro sostegno”. Un doveroso ringraziamento al Presidente del CdA della San Marino RTV Pietro Giacomini che, con grande serietà e massima disponibilità ha svolto, nel periodo di vacanza, anche il ruolo di Direttore Generale Facente Funzione.

-foto agenziafotogramma.it-

(ITALPRESS).

