ROMA (ITALPRESS) – Alla luce della cancellazione del volto della decorazione nella cappella del crocifisso di San Lorenzo in Lucina, in accordo con il Ministro della Cultura Alessandro Giuli, il Soprintendente Speciale di Roma, Daniela Porro, ha fatto presente al rettore della Basilica che, per qualsiasi intervento di ripristino, è necessaria una richiesta di autorizzazione al Fondo edifici di culto del Ministero dell’Interno proprietario dell’immobile, al Vicariato e alla Soprintendenza Speciale di Roma con accluso bozzetto dell’immagine.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).