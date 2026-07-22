Samsung lancia la nuova serie di pieghevoli Galaxy Z tra AI e...

Samsung lancia la nuova serie di pieghevoli Galaxy Z tra AI e innovazione

MILANO (ITALPRESS) - Samsung rinnova la sfida nel mercato dei pieghevoli con la nuova gamma Galaxy Z, composta da tre modelli pensati per esigenze differenti: Galaxy Z Fold8 Ultra, Fold8 e Flip8. La nuova generazione punta su design più sottili e leggeri, maggiore resistenza e un'integrazione ancora più avanzata dell'intelligenza artificiale Galaxy AI. f12/mgg/azn