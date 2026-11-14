Salvini “Sulla scuola un passo avanti, alla faccia di chi sciopera a prescindere”

ROMA (ITALPRESS) - In manovra sulla scuola "abbiamo fatto un passo avanti". Così Matteo Salvini in un punto stampa. "Abbiamo sempre detto che investire sulla scuola è fondamentale, lo stiamo facendo da quattro anni", ha proseguito. "Bene che il Parlamento interverrà per investire ulteriormente sul futuro dei nostri ragazzi. Quindi due passi avanti, alla faccia di qualcuno che sciopera a prescindere", ha concluso. lcr/mca2 (Fonte video: Lega)