Abodi “Mi auguro si riprenda dialogo per riforme nel calcio”

ROMA (ITALPRESS) - "Spero che dal 15 dicembre si possa riprendere quel dialogo che è indispensabile per fare le riforme che devono essere fatte". Così il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, a margine della presentazione delle maglie e dell'accensione del Tempio di Venere a Roma per la manifestazione "Corri libera", parlando poche ore dopo l'ufficializzazione delle candidature di Giovanni Malagò e Adriano Galliani alla presidenza della Figc. mec/mc/mca2