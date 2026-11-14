Salvini “Falsi profili? Spero nessuno dica che sono hacker russi”

ROMA (ITALPRESS) - "Non punto il dito perché voglio che siano le forze dell'ordine a capire chi si nascondeva dietro queste centinaia di profili falsi che venivano sulle pagine della Lega a insultare e ad attaccare, mentre sulle pagine della sinistra andavano a dire 'bravi' ". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, rispondendo ai giornalisti a Ponte Milvio a Roma. "Spero che nessuno in questo caso tiri fuori gli hacker russi, visto che ormai se piove domani mattina è colpa degli hacker russi. Se ti fregano la bicicletta sotto casa è stato un hacker russo. In questo caso temo che ci siano italiani positivamente schierati dietro questo esercito di false identità social", ha proseguito. lcr/mca2 (Fonte video: Lega)