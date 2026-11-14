Rouleur Live Londra 2026, ICE Agenzia partecipa con 18 aziende italiane della bici

LONDRA (REGNO UNITO) (ITALPRESS) - Ice Agenzia ha festeggiato a Londra, a Rouleur Live 2026, i suoi cento anni. Rouleur Live è uno dei più prestigiosi appuntamenti internazionali dedicati al settore della bicicletta e dell’industria ciclistica di alta gamma. “Per la prima volta abbiamo partecipato con un padiglione di 18 aziende italiane di biciclette, di accessori, di abbigliamento per le bici, a quello che è uno degli appuntamenti più importanti a livello internazionale per la promozione della bici”, ha affermato il direttore di ICE Londra Giovanni Sacchi. “L'evento – ha aggiunto - si caratterizza per una grande presenza italiana, quasi il 30% dei fatti delle aziende presenti provengono dall'Italia, il mercato UK è uno dei mercati più interessanti per la sua crescita e per l'interesse degli appassionati per il mondo delle bici”. abr