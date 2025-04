Salvini “La Lega e il Governo sono una cosa sola, Conte e Schlein si mettano animo in pace”

FIRENZE (ITALPRESS) – “Lo vedrete con i messaggi che ci saranno fra oggi e domani. La Lega e il governo sono una cosa sola, si mettano l’animo in pace Conte, Schlein e compagnia varia. La Lega è garanzia che il governo avrà vita lunga, la Lega è il collante del governo”. Lo ha detto il vicepremier e ministro, Matteo Salvini, portando il suo saluto all’inizio dei lavori del congresso federale della Lega, in corso di svolgimento a Firenze.

“Quello che sicuramente dobbiamo cambiare sono le politiche suicide dell’Unione Europea. Dobbiamo azzerare il Green Deal, azzerare la sbronza elettrica, azzerare il patto di stabilità, azzerare i danni fatti agli agricoltori e ai pescatori – ha proseguito Salvini – Parlano del pericolo per i dazi di Trump sulle auto italiane ed europee. Tenete presente che stando alle loro folli direttive, dobbiamo azzerare 7 milioni di veicoli Euro 5 che fra poche settimane dovrebbero essere fuori legge. In attesa di portare a casa una trattativa utile con gli Stati Uniti, azzeriamo le politiche suicide dell’Unione Europea che stanno massacrando le nostre imprese. Azzeriamo la burocrazia europea”, ha aggiunto.

SUI DAZI “CON GLI USA MEGLIO DIALOGARE CHE FARE LA GUERRA”

“Sicuramente dobbiamo tutelare i risparmi, il lavoro e i prodotti quindi contrattando con gli amici americani, nel nome della qualità, perché l’impresa italiana significa qualità superiore a tutti gli altri. Non possiamo competere con chi sfrutta i bambini in fabbrica, per fortuna. Noi competiamo sulla qualità del prodotto che non ha eguali. Quindi, la trattativa col governo americano ci dev’essere, sarà complicata, sarà complessa, sarà delicata, ma è meglio dialogare che guerreggiare”, ha aggiunto

