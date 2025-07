Salvini in visita al porto dei record di Shanghai Yangshan

SHANGHAI (CINA) (ITALPRESS) – Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, in visita istituzionale in Cina, ha visitato il porto di Shanghai Yangshan: è leader mondiale nel traffico di container con 49,16 milioni di container movimentati, nonché il porto marittimo più grande per estensione (quasi 4 mila km quadrati). Lo fa sapere il Mit.

È composto da un porto fluviale e dal porto ad acque profonde di Yangshan, il più grande terminal container automatizzato al mondo. Il terminal visitato da Salvini è situato all’interno di un arcipelago su un’isola a 30 km a largo della costa di Shanghai, nella Baia di Hangzhou, ed è collegato alla terraferma dal ponte Donghai. Inaugurato nel 2005, il porto è stato progressivamente ampliato fino al completamento del progetto, con la realizzazione del terminal automatizzato nel 2019, diventando il porto più trafficato al mondo, con un investimento totale di circa 3.5 miliardi di euro. Salvini ha toccato con mano alcune soluzioni innovative, a partire dalla guida autonoma per i camion. A oggi, 130.000 veicoli controllati automaticamente (automated guided vehicles – AGV) operano nel terminal, oltre a numerose gru a ponte, gru a cavalletto e altri macchinari.

Gli impianti che coprono una parte dell’area di oltre 2 milioni di metri quadrati sono stati progettati e fabbricati in Cina, e il loro valore è stimato in 1.6 miliardi di euro. Come hanno spiegato i manager cinesi, il nuovo terminal automatizzato di Yangshan non solo aumenta l’efficienza dell’intero porto, ma riduce anche le emissioni di anidride carbonica del 10%. Nella serata di ieri ora locale, Salvini ha incontrato anche alcuni dei manager italiani più impegnati nell’area di Shanghai, ribadendo “la necessità di un sempre maggior impegno del nostro Paese per favorire esportazioni”.

