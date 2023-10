Salvini “Il Ponte è un diritto dei siciliani, un volano senza eguali”

PALERMO (ITALPRESS) - "Serve coraggio per investire in opere pubbliche come questa, cinque anni fa in molti si saranno chiesti se ne valesse la pena. Lo stesso coraggio servirà per investire sul ponte sullo Stretto: non è solo un collegamento stradale, ma un diritto di tutti i siciliani ad avere un filo diretto con il continente. L’opera di oggi mi dà la sensazione che riusciremo a spendere tutte le nostre risorse in tema di trasporti“. A dirlo il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, durante l’inaugurazione del Palermo Marina Yachting. xd6/fsc/gtr