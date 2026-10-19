Salvini “I fatti del weekend impongono un’accelerazione sulla proposta anti-maranza”

MILANO (ITALPRESS) – “Questa settimana arriva in parlamento la proposta anti-Maranza della Lega e speriamo nell’approvazione”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini durante un punto stampa nella sede del partito in via Carlo da Bellerio. “Ciò che è accaduto a Milano, Torino e Bologna – ha aggiunto Salvini- rende maggiore l’urgenza di approvare la norma. Diciamo che prudenze e rinvii, visti in drammatici episodi – qualcuno cercava il morto ma per fortuna non c’è stato- con ragazzi di dodici anni che sfasciano vetrine impone un’accelerazione”.

“Portare in un decreto le misure sul fermo preventivo, anche per i minorenni, sul divieto di aggregazione per violenza di gruppo e sull’arresto in differita. Mi scrivi su TikTok che ti stai preparando per andare ad assaltare il negozio a Como? – sottolinea Salvini – . Non ti faccio arrivare a Como, anche se hai 14 anni”, richiedendo inoltre la possibilità di procedere agli arresti in differita sulla base delle immagini delle telecamere per saccheggio, devastazione o danneggiamento di gruppo.

“Penso che Ius Soli e Ius Scholae siano archiviati, non per i fatti di questi due giorni, ma perchè l’Italia è tra i primi tre posti in concessione di cittadinanza nei Paesi Ue. Quindi si preoccuperanno i Paesi che sono in coda alla lista e non chi è in cima”, ha aggiunto.

– Foto Ipa Agency .

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