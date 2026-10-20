MILANO (ITALPRESS) – È iniziato in prefettura a Milano l’incontro del ministro dei Trasporti Matteo Salvini e del vice ministro Rixi con le associazioni nazionali dell’autotrasporto. Intanto le proteste degli autotrasportatori per il caro carburante proseguono con nuovi blocchi nelle strade delle regioni del Sud.

SALVINI PRIMA DELL’INCONTRO “DISPONIBILI 430 MILIONI”

“Ci stiamo lavorando da settimane. Ieri ho passato buona parte della giornata a parlare anche con i singoli autotrasportatori e con le singole associazioni, non nazionali, ma di alcune realtà del Sud, in Sicilia, Campania e Puglia, che hanno rimosso i blocchi autostradali e su alcune arterie per permettere di rifornire negozi, farmacie e supermercati. Quindi, diciamo che il gesto di disponibilità c’è stato. Stiamo lavorando al massimo per dare risposte concrete già oggi. I 430 milioni che sono già a bilancio, quindi già stanziati, sono disponibili. Tuttavia, per superare gli ostacoli burocratici, ci siamo imposti che inizino a essere erogati già da questa settimana, perché molte imprese non possono aspettare”. Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ospite a Rtl 102.5 in merito alle misure di sostegno per gli autotrasportatori.

“Ci saranno sicuramente risorse aggiuntive. Ci sarà anche una disponibilità di cassa per il cosiddetto Marebonus, figlio di una normativa europea fuori dal mondo e fuori dal tempo. Quello che possiamo dire ai molti autotrasportatori è che sbloccheremo i fondi che già ci sono, i 430 milioni e, se possibile, ne aggiungeremo altri. C’è poi un’ulteriore disponibilità per le isole, penso alla Sardegna e alla Sicilia, che hanno il mare perché ancora non c’è il ponte, per dare una mano anche all’intermodalità e all’attraversamento marittimo. Ci sono poi alcuni temi legati alla patente per gli autotrasportatori, che ha un costo oneroso, e all’età: vorremmo aumentare volontariamente, per chi sarà in buona salute, il limite da 68 a 70 anni, come negli altri Paesi europei”, ha concluso Salvini.

– foto IPA Agency –

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