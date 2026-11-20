Alla Fiera Ice Arena di Milano le stelle del pattinaggio per il “Christmas Gala”

MILANO (ITALPRESS) - Il meglio del pattinaggio di figura italiano protagonista alla Fiera Ice Arena: dal 21 al 23 dicembre, la nuova casa milanese degli sport del ghiaccio, sorta grazie a Fondazione Fiera Milano all’interno del quartiere fieristico di Rho, ospiterà i Campionati italiani che si concluderanno con l'“Ice Christmas Gala”. Tra i protagonisti dello spettacolo natalizio, il 23 dicembre, ci saranno Carolina Kostner, Adam Siao Him Fa, Kimmy Repond e la coppia azzurra Charlene Guignard-Marco Fabbri. A condurre la serata saranno gli ex campioni Barbara Fusar Poli e Maurizio Margaglio, bronzo nel pattinaggio di figura ai Giochi Olimpici Invernali di Salt Lake City 2002. f28/fsc/gsl