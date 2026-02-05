Salute mentale, Card. Ravasi “Dialogo per comprendere situazioni di difficoltà”

ROMA (ITALPRESS) - "È necessario assolutamente entrare in sintonia, cioè riuscire a stabilire un linguaggio comune che permetta di comprendere le situazioni che qualche volta sono di difficoltà e sofferenza profonda e questo esercizio viene fatto non soltanto attraverso l'aspetto strettamente tecnico, medico e scientifico, ma anche un profondo aspetto umano, perché queste sindromi sono quelle che esigono molto più calore nel cuore e non solo nella mente". Così il cardinale Gianfranco Ravasi, Presidente emerito Pontificio Consiglio della Cultura e fondatore del "Cortile dei Gentili", a margine del "Dialogo sulla salute mentale" organizzato da Angelini Pharma a Roma. "Il Cortile dei Gentili nasce da un simbolo che era presente nel tempo di Gerusalemme, dove potevano accedere anche le gentes, i pagani, quali erano considerati atei e ebrei, ed era un dialogo tra persone molto diverse, che si ascoltavano: penso che l'elemento fondamentale sia quello proprio del dialogo, cioè due discorsi che si incrociano tra di loro, anche se sono profondamente diversi", sottolinea. xi2/mgg/mca3