Salute, Annese “Per curare le Mici importante sostegno a ricerche indipendenti”

MILANO (ITALPRESS) - Le Mici, acronimo che sta per Malattie Infiammatorie Croniche dell'intestino, della malattia di Crohn e della colite ulcerosa, sono patologie particolarmente debilitanti, che spesso coinvolgono non solo l'intestino, ma anche altri organi del nostro corpo, e che quindi necessitano di cure continue, controlli ravvicinati e a volte anche di una dieta specifica. In Italia, per sostenere i pazienti di questo tipo di malattie, da oltre 20 anni opera l'Associazione "Amici", che si occupa di aggregare, formare e avvicinare alle cure chi soffre di queste patologie, cercando di garantirne le cure migliori. Da 10 anni l'associazione ha promosso la Fondazione Amici, presieduta dal professor Vito Annese, direttore dell'Unità di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell'Irccs Policlinico San Donato di Milano, che ha il compito di promuovere l'associazione in termini di ricerca, di comunicazione, di collegamenti istituzionali e di promuovere ricerche indipendenti su queste malattie, cercando anche dei fondi che possano essere utilizzati. Intervistato dall'Agenzia di Stampa Italpress, il professor Annese ha evidenziato il progresso terapeutico degli ultimi vent'anni e la necessità di sostenere una ricerca che non sia solo legata all'industria farmaceutica. trl/gsl