Salta il vertice a Budapest tra Trump e Putin, il presidente Usa “Non voglio perdere tempo”

August 14, 2025: US President DONALD TRUMP and Russian President VLADIMIR PUTIN are to meet at a summit in Alaska starting Friday, August 15th, to discuss ending Russia's years-long invasion of Ukraine. FILE PHOTO SHOT ON: June 28, 2019, Osaka, Japan: Russian President VLADIMIR PUTIN (L) and U.S. President DONALD TRUMP (right) during a bilateral meeting at the Group of 20 (G20) leaders summit. President Trump and Putin had their first formal meeting in a year in Osaka. (Credit Image: © The Kremlin Moscow via ZUMA Press)

WASHINGTON (ITALPRESS) – “Non voglio un incontro inutile. Non voglio perdere tempo, quindi vedremo cosa succederà”. Lo ha detto, ai giornalisti alla Casa Bianca, il presidente americano Donald Trump in merito a un eventuale un incontro con l’omologo russo Vladimir Putin a Budapest sulla guerra in Ucraina.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

 

