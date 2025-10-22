Salta il vertice a Budapest tra Trump e Putin, il presidente Usa “Non voglio perdere tempo”

WASHINGTON (ITALPRESS) – “Non voglio un incontro inutile. Non voglio perdere tempo, quindi vedremo cosa succederà”. Lo ha detto, ai giornalisti alla Casa Bianca, il presidente americano Donald Trump in merito a un eventuale un incontro con l’omologo russo Vladimir Putin a Budapest sulla guerra in Ucraina.
– Foto IPA Agency –
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]