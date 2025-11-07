Salone Pagamenti, Intesa Sanpaolo presenta il bracciale contactless e skipass

MILANO (ITALPRESS) - Integrare sicurezza e innovazione con la semplicità di utilizzo nei diversi momenti della vita quotidiana, dallo sport alla mobilità, rendendo la tecnologia accessibile e inclusiva. Questo l'obiettivo della gamma di dispositivi indossabili e soluzioni di pagamento presentati da Intesa Sanpaolo al Salone dei Pagamenti. f14/mgg/azn