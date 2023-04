MILANO (ITALPRESS) – Al Salone del Mobile “non potevo mancare, sono stata qui a tante edizioni e non potevo mancare alla mia prima edizione da Presidente del Consiglio. Non è solo una vetrina straordinaria della eccellenza italiana di fronte al mondo, una fiera che racchiude molte delle questioni strategiche su cui il governo lavora”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, poco prima di inaugurare la 61esima edizione del Salone del Mobile, la ‘kermessè del design che si tiene da oggi al 23 aprile a Fiera Milano Rho. Meloni è stata accolta dalla presidente del Salone del Mobile, Maria Porro, e dal presidente di Federlegno, Claudio Feltrin. Tra le autorità presenti anche il ministro al Turismo Daniela Santanchè, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il presidente di Fondazione Fiera Milano Enrico Pazzali e l’assessore regionale a Turismo, Marketing territoriale e Moda, Barbara Mazzali. Meloni ha spiegato che la direzione che seguirà il governo è quella della “difesa del sistema imprenditoriale italiano e la difesa del marchio che noi abbiamo messo al centro delle nostre principali direttive strategiche e che ha la presenza di tante aziende che contano su elevati tassi di manifattura”. “Siamo in un mondo nel quale all’aumento della produzione corrisponde un aumento della occupazione, noi dobbiamo incentivare l’aumento dell’occupazione in rapporto al fatturato – ha sottolineato la premier -. Il governo lavora sul meccanismo ‘più assumi e meno paghì”. Quindi, ha continuato Meloni, “quando diciamo che con la delega fiscale intendiamo tagliare l’Ires a patto che quello che si risparmia venga investito o in innovazione o in nuova occupazione, cerchiamo di creare un rapporto alto tra fatturato e manodopera”. Inoltre, ha detto ancora il presidente del Consiglio, “c’è tanta sostenibilità e innovazione” da promuovere. Perchè sono “le grandi sfide di questo tempo”.

