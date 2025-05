TORINO (ITALPRESS) – “Ci sono tempi e modi, ma non lo escludo affatto. Sappiamo perfettamente qual è l’importanza del Salone del Libro e sappiamo che la dimensione internazionale, la caratura del Salone è destinata a crescere ulteriormente e noi seguiamo da vicino questa storia importante di successo crescente e il nostro impegno è destinato ad aumentare. Per ora mi limito a dire questo”. Così il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ribadisce l’interesse del Ministero a entrare nella governance del Salone Internazionale del Libro, rispondendo a una domanda a margine della visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla Reggia della Venaria Reale. “E’ indubbio che quando si entra in una governance di quel livello si aumenta la dotazione economica, però io non sto annunciando l’ingresso, sto dicendo che ne stiamo parlando. Non lo sto escludendo, ma va da sé che il Ministero sia pure in una situazione economicamente, come sapete, non eccelsa per tutti i ministeri, comunque fa la propria parte” ha aggiunto Giuli.

Sulla visita di Mattarella a Torino, il ministro Giuli ha poi detto: “L’ho ascoltato nelle belle parole sulla ricerca scientifica e sull’importanza dell’Accademia. È stata una bella giornata, abbiamo fatto un bagno di luce nella galleria più bella del mondo e un bagno di illuminismo attraverso una lezione magistrale sull’importanza della ricerca scientifica anche nell’agricoltura”.

– foto screenshot video xn3/Italpress –

(ITALPRESS).