Sale al 2,7% l’inflazione a Malta, sopra la media UE ed Eurozona

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – L’inflazione a Malta continua a salire. Ad agosto ha raggiunto il 2,7%, in aumento di 0,2 punti percentuali rispetto al mese precedente. Il dato resta più alto della media europea (2,4%) e di quella dell’eurozona (2,0%).

Malta non è però tra i Paesi più colpiti: si piazza al 15° posto su 27. In cima alla classifica c’è la Romania, con un’inflazione dell’8,5%, seguita da Estonia (6,2%) e Croazia (4,6%). All’estremo opposto, Cipro registra inflazione zero, la Francia lo 0,8% e l’Italia l’1,6%. Rispetto a luglio, i prezzi sono calati in nove Paesi UE, stabili in quattro e in crescita in 14, compresa Malta.

I dati si basano sull’indice armonizzato dei prezzi al consumo, che esclude il costo delle abitazioni di proprietà, un settore comunque in forte aumento a Malta. Secondo l’NSO, i rincari maggiori arrivano da ristoranti e alberghi (+0,69 punti), seguiti da alimentari e bevande analcoliche (+0,68) e trasporti (+0,40), spinti soprattutto dal caro voli.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).