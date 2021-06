Milano (ITALPRESS) – “Nel parco di via Ludovico di Breme campeggia un murale di 1.300 metri quadrati con immagini vivide e concrete che raccontano gli umili della nostra società, la fatica del lavoro, gli anziani e le sfide del presente, tra ambiente e tecnologia”. Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala.

“Lo abbiamo inaugurato oggi, insieme ai rappresentanti del Municipio 8, di Fondazione di Comunità, Comitato Petrarca e i partner che hanno sostenuto l’iniziativa. L’opera, realizzata da SMOE, si intitola ‘Necessè ed è un indispensabile e bellissimo tributo a coloro che non si sono mai fermati durante l’emergenza sanitaria – dall’infermiere a chi lavora nei campi. Un bellissimo racconto per immagini che trasmette la sensibilità di una comunità e l’identità di un quartiere, come solo l’arte di strada sa fare” conclude.

(ITALPRESS).