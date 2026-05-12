La Regione Lombardia presenta la nuova strategia di investimenti e sviluppo

ROMA (ITALPRESS) – Qualità degli investimenti, valorizzazione degli ecosistemi territoriali, semplificazione amministrativa. Su queste tre direttrici si muove la nuova strategia lombarda per investimenti e sviluppo puntando a diventare un hub europeo. Il piano è stato presentato nel corso di un incontro a palazzo Grazioli, sede della stampa estera. “Oggi la Lombardia rappresenta il 40% degli investimenti esteri che arrivano in Italia che si concretizzano sul nostro territorio, per cui abbiamo un primato a livello nazionale”, ha spiegato l’assessore allo Sviluppo Economico della Regione Lombardia, Guido Guidesi “ci siamo dotati di una nuova struttura perché vogliamo ulteriormente migliorarci dal punto di vista dell’attrazione degli investimenti. Perché investire in Lombardia? Perché vuol dire trovare un ecosistema a disposizione delle aziende, un ambiente ideale per poter operare attraverso anche una capacità, una disponibilità rispetto alle reali esigenze delle imprese”. La Lombardia parte da una posizione di grande forza: con oltre il 23% del Pil nazionale e più di un quarto dell’export italiano. La Lombardia è il primo territorio italiano per attrazione di investimenti esteri dal 2021 al 2025, ha attratto 448 progetti su 1158 complessivi in Italia, mantenendo,negli ultimi cinque anni, una quota tra il 35 e il 45%, una crescita costante di investimenti diretti esteri di 85/90 all’anno che si traduce in un più 35% rispetto al quinquennio precedente.

“Noi siamo qui a dimostrazione del fatto che quando le istituzioni collaborano cose si possono fare concretamente, con efficienza e si possono creare posti di lavoro”., ha commentato Bernardo Mattarella, amministratore delegato Invitalia “la Regione Lombardia e la prima regione con cui abbiamo sottoscritto un accordo di coabitazione che ha due temi in particolare: l’attrazione degli investimenti dall’estero, e lo sviluppo delle nuove imprese”. Nel periodo 2020 – 2025 la regione Lombardia, tramite il progetto, “Invest in Lombardy”, in collaborazione con Milano & Partners, ha supportato oltre 1400 aziende estere, interessate a investire sul territorio, di queste, solo nel 2025, 34 hanno già avviato o annunciato progetti di investimento con un impatto stimato di 2,8 miliardi di capitale e 6.200 nuovi posti di lavoro. La nuova strategia regionale segna un cambio di paradigma, da un approccio relativo a una politica industriale e proattiva, orientata, sia a trarre maggiori flussi sia investimenti di qualità, capaci di generare innovazione, rafforzare le filiere e creare occupazione qualificata. Questa visione entra ora in una fase pienamente operativa con il piano 2026.

Valentino Valentini, viceministro delle Imprese e del Made in Italy ha spiegato che “l’atteggiamento è cambiato nei confronti delle imprese, sia a livello regionale che a livello nazionale: quando da parte di un imprenditore, da parte di un’azienda, c’è un’ iniziativa di carattere internazionale o di carattere nazionale, il nostro compito è quello di aprire la porta, ciascuno di noi fa il cosiddetto one-stop- shop e di ascoltare, cercare di accompagnare e facendo navigare le aziende attraverso le complessità amministrative gli investitori. Quello che fa quotidianamente una regione, quello che fa un ministero, è cercare di agevolare e aiutare gli investitori a navigare nella complessità dell’investimento”.

– foto xc3/Italpress –

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