MILANO (ITALPRESS) – Nascondeva la droga nel bagno condominiale utilizzato per il confezionamento e lo stoccaggio di sostanze stupefacenti. La polizia di Stato di Milano ha arrestato un cittadino albanese di 52 anni, con precedenti di polizia, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Gli agenti del commissariato Mecenate hanno seguito l’uomo che, diversi giorni prima, era stato notato con un atteggiamento sospetto a bordo di una bici, fino a giungere in via San Dionigi dove, utilizzando un ingresso secondario, è entrato all’interno di uno stabile in cui non risiede. I poliziotti lo hanno fermato sul pianerottolo entrando all’interno del locale, risultato essere un bagno condominiale in disuso, e al suo interno hanno trovato e sequestrato due chili e mezzo di eroina, nascosta in sacchetti riposti su alcuni banchi da lavoro, cinque chili e mezzo di sostanza da taglio, due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento, tre piastre di ferro utilizzate per pressare la droga e un setaccio. Infine, all’interno di un elettrodomestico fuori uso, è stato rinvenuto un altro chilo e mezzo di eroina, circa 110 grammi di cocaina, 38 grammi di hashish e diverse banconote false.

– foto ufficio stampa Polizia di Stato –

(ITALPRESS).