MILANO (ITALPRESS) – L’Università Statale di Milano si prepara ad accogliere l’ultimo gruppo di studenti palestinesi che stava aspettando da mesi e che potranno finalmente proseguire il percorso accademico grazie alle borse di studio messe a disposizione dall’Ateneo, nell’ambito del progetto IUPALS della CRUI e Ministero dell’Università e della Ricerca, a cui la Statale ha aderito fin da subito. I nuovi 10 studenti provenienti da Gaza saranno accompagnati a Milano, dove atterreranno attorno alle 14 di domani all’aeroporto di Malpensa, dal prorettore ai Servizi per gli studenti, Stefano Simonetta, e da Monica Delù, responsabile dell’International Welcome Desk Office di Ateneo.

Raggiungeranno il primo gruppo di 13 studenti, arrivati l’1 ottobre 2025, e il secondo gruppo di 8 studenti, arrivati a fine novembre 2025. Complessivamente saliranno quindi a 31 gli studenti palestinesi arrivati alla Statale di Milano, che si conferma l’ateneo italiano che ha accolto il maggior numero di studenti e studentesse provenienti da Gaza nell’ambito dei corridoi universitari e del progetto IUPALS. Tutti saranno ospitati all’interno delle residenze universitarie dell’ateneo.

“Accogliamo questi giovani con un’emozione sincera, dopo un lungo periodo di attesa possiamo finalmente riunire tutto il gruppo di studenti e studentesse palestinesi che aspettavamo da tempo. L’impegno della Statale per la tutela del diritto allo studio in questo caso si lega fortemente anche al diritto all’accoglienza, alla dignità e alla vita stessa”, ha dichiarato la rettrice Marina Brambilla.

“Dopo una attesa di mesi, siamo molto orgogliosi di aver contribuito a dare anche a questi giovani studenti gazawi l’opportunità di riprendere il loro percorso accademico, che spazia dal settore medico a quello informatico all’umanistico, bruscamente interrotto dal conflitto. Ci impegneremo a garantire loro tutto il supporto possibile, contando anche sulla solidarietà spontanea della nostra comunità universitaria”, ha aggiunto Stefano Simonetta.

– foto di repertorio IPA Agency –

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