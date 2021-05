Sala “In futuro non c’è spazio per fascismo o razzismo”

"Nel nostro futuro non c'è spazio per il fascismo, non c'è alcuna tolleranza verso il razzismo e l'odio verso un altro uomo, solo perché diverso per religione, provenienza, genere, ideologia od orientamento sessuale". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della cerimonia di commemorazione dei deportati politici e razziali nei campi di sterminio nazisti, nel 76° anniversario della liberazione di Mauthausen organizzata da Aned. bla/vbo/trg