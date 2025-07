Saipem inaugura in Senegal un centro di accoglienza per bambini vulnerabili

ROMA (ITALPRESS) – È stata inaugurata in Senegal “La Petite Maison Rose”, un centro di accoglienza e protezione per bambini abbandonati o figli di madri vittime di violenza, resa possibile grazie al supporto di Saipem. Situata a Guédiawaye, nella regione di Dakar – una delle aree più densamente popolate del Paese – la nuova struttura ospiterà circa 200 bambini all’anno, offrendo loro supporto educativo, assistenza sanitaria e percorsi di reinserimento.

Secondo quanto precisa un comunicato di Saipem, il progetto è promosso in collaborazione con Lvia – Associazione Internazionale Volontari Laici, organizzazione di solidarietà e cooperazione internazionale impegnata nel superamento della povertà e nella promozione di uno sviluppo equo e sostenibile, attiva in Senegal dal 1973. L’edificio sarà affidato alla gestione di Unies Vers’elle, associazione locale senza scopro di lucro che già opera nella struttura adiacente chiamata “Maison Rose”, uno dei pochi rifugi dell’area in grado di offrire assistenza completa a giovani donne in pericolo o vittime di violenza e abusi.

Con l’apertura del nuovo spazio, sarà quindi possibile offrire un’accoglienza integrata e continuativa anche ai figli di queste donne in difficoltà. Unies Vers’elle opera in stretta collaborazione con le autorità locali, i Ministeri competenti, l’Ufficio Unicef in Senegal e le Direzioni Nazionali per la Protezione dell’Infanzia, della Famiglia, dell’Azione Sociale e della Salute. L’inaugurazione ufficiale de La Petite Maison Rose ha avuto luogo il 15 luglio, nel corso di una cerimonia istituzionale alla presenza – tra gli altri – del Country Manager di Saipem, del Prefetto, dei sindaci locali, dei rappresentanti ministeriali, del rappresentante del beneficiario e della Direzione Nazionale per la Protezione dell’Infanzia, e di numerosi membri della comunità locale. L’iniziativa rientra nell’ambito dell’impegno di Saipem per la creazione di valore e sviluppo sociale economico e ambientale nei paesi in cui opera, oltre che per la promozione della dignità umana. Nel 2024, Saipem ha realizzato 65 iniziative in 17 Paesi, investendo circa 1,6 milioni di euro.

– foto ufficio stampa Saipem –

(ITALPRESS).