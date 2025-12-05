Sahara, Paesi Bassi “Autonomia sotto la sovranità marocchina soluzione più realizzabile”

AIA (PAESI BASSI) (ITALPRESS) – I Paesi Bassi hanno affermato che “una vera autonomia sotto sovranità marocchina è la soluzione più realizzabile per porre definitivamente fine a questa controversia regionale”. Questa posizione è stata espressa nella Dichiarazione congiunta adottata dal ministro degli Esteri marocchino, Nasser Bourita, e dal ministro degli Esteri olandese David Van Weel, al termine del loro incontro di venerdì all’Aia.

La Dichiarazione congiunta precisa inoltre che i Paesi Bassi accolgono favorevolmente l’adozione della Risoluzione 2797 del Consiglio di Sicurezza dell’Onu ed esprimono il loro pieno sostegno agli sforzi del Segretario generale e del suo Inviato personale volti a facilitare e condurre negoziati basati sull’Iniziativa marocchina di autonomia, con l’obiettivo di giungere a una soluzione giusta, duratura e reciprocamente accettabile, come raccomandato dalle pertinenti risoluzioni del Consiglio di Sicurezza.

– foto MAP –

(ITALPRESS).

