Sahara occidentale, Trump ribadisce il riconoscimento della sovranità marocchina

RABAT (MAROCCO) (ITALPRESS) – In un messaggio indirizzato al Re Mohammed VI in occasione della Festa del Trono, il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha ribadito il riconoscimento da parte degli Stati Uniti della sovranità del Marocco sul Sahara e il suo sostegno alla Proposta di Autonomia marocchina “come unica base per una soluzione giusta e duratura di questa controversia”.



Da ricordare che questa decisione è stata annunciata dal presidente Trump durante il suo primo mandato il 10 dicembre 2020.

“Desidero altresì ribadire che gli Stati Uniti d’America riconoscono la sovranità del Marocco sul Sahara occidentale e sostiene la Proposta di Autonomia marocchina, seria, credibile e realistica, come unica base per una soluzione giusta e duratura di questa controversia”, ha sottolineato il Presidente Trump nel suo messaggio.

Trump ha affermato che “gli Stati Uniti d’America attribuiscono grande valore al partenariato forte e duraturo che ci lega al Marocco. Insieme, lavoriamo per promuovere le nostre priorità comuni a favore della pace e della sicurezza nella regione, anche facendo leva sugli Accordi di Abramo, combattendo il terrorismo ed espandendo la cooperazione commerciale che apporta benefici sia agli americani che ai marocchini”.



“Non vedo l’ora di continuare a collaborare per la promozione della stabilità, della sicurezza e della pace regionali”, ha concluso Trump.

-foto Map –

