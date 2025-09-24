NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il capo del governo del Marocco, Aziz Akhannouch, ha dichiarato che il piano di autonomia sotto sovranità marocchina rappresenta l’unica soluzione realistica e duratura al contenzioso regionale sul Sahara. Intervenendo alla 80ma sessione dell’assemblea generale delle Nazioni Unite, Akhannouch ha sottolineato la dinamica internazionale a sostegno del piano di autonomia e della sovranità marocchina sul Sahara.

Il premier ha ricordato che una larga maggioranza dei Paesi della comunità internazionale considera la proposta marocchina come l’unica base pragmatica e credibile per chiudere definitivamente la controversia. Tale sostegno, ha affermato, conferma che è tempo di voltare pagina rispetto a quello che ha definito un conflitto artificiale, nel pieno rispetto della sovranità nazionale e dell’integrità territoriale del Regno. Inoltre ha richiamato l’attenzione sulla trasformazione socio-economica in corso nelle province del Sahara, grazie al nuovo modello di sviluppo e alle iniziative atlantiche lanciate dal sovrano marocchino. Queste regioni, ha evidenziato, si stanno affermando come piattaforma strategica al servizio della pace, della sicurezza e del co-sviluppo.

Il capo del governo ha infine ribadito il pieno sostegno del Marocco agli sforzi del Segretario generale delle Nazioni Unite e del suo Inviato personale per giungere a una soluzione definitiva al contenzioso sul Sahara.

– Foto Map –

(ITALPRESS).