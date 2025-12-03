Sahara occidentale, Niger e Burkina Faso accolgono con favore la risoluzione 2797 dell’Onu sul piano del Marocco

RABAT (MAROCCO) (ITALPRESS) – Il Niger ha accolto con favore l’adozione da parte del Consiglio di Sicurezza dell’ONU della “storica” risoluzione 2797, che consacra il piano di autonomia proposto dal Marocco, nell’ambito della sovranità marocchina, come base “seria, credibile e duratura” per la soluzione della questione del Sahara occidentale. Lo ha reso noto il ministro degli Affari Esteri, della Cooperazione e dei Nigerini all’Estero, Bakary Yaou Sangaré, al termine dell’incontro con l’omologo marocchino Nasser Bourita, tenutosi a margine della Conferenza sulle vittime del terrorismo in Africa in corso a Rabat il 2 e 3 dicembre 2025.

Anche il Burkina Faso ha ribadito il suo sostegno fermo e costante all’integrità territoriale del Regno del Marocco, accogliendo anch’esso con favore l’adozione da parte del Consiglio di sicurezza dell’Onu della risoluzione 2797. Lo ha dichiarato il ministro degli Affari esteri, della Cooperazione regionale e dei Burkinabè all’estero, Karamoko Jean Marie Traoré, nel corso dell’incontro con l’omologo marocchino Nasser Bourita, a margine della Conferenza sulle vittime del terrorismo in Africa in programma il 2 e 3 dicembre a Rabat. Traoré ha riaffermato l’appoggio del Burkina Faso all’iniziativa di autonomia presentata dal Marocco, definendola l’unica soluzione credibile e realistica al contenzioso, e si è detto soddisfatto per l’apertura del consolato generale burkinabè a Dakhla il 23 ottobre 2020. Da parte sua, Nasser Bourita ha espresso gratitudine al Burkina Faso per questa posizione costante e incrollabile.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).