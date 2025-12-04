Sahara Occidentale, la Spagna si congratula per l’adozione della risoluzione 2797

MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – La Spagna si è congratulata per l’adozione della risoluzione 2797, che sottolinea che una vera autonomia sotto sovranità marocchina rappresenta una delle soluzioni più realizzabili per la questione del Sahara.

Nella dichiarazione adottata al termine dei lavori della 13esima Riunione di Alto Livello, questo giovedì a Madrid, la Spagna ha salutato la risoluzione 2797 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, del 31 ottobre 2025, che riconosce l’autonomia sotto sovranità marocchina come una via credibile e praticabile per risolvere la questione. Riaffermando la posizione espressa nella Dichiarazione congiunta del 7 aprile 2022 tra il Presidente del Governo spagnolo e Re Mohammed VI, la Spagna ha espresso la propria soddisfazione per il più recente sviluppo onusiano, che sostiene “pienamente gli sforzi del Segretario Generale e del suo Inviato Personale nel facilitare e condurre i negoziati basandosi sul piano di autonomia proposto dal Marocco”.

Questa presa di posizione, espressa nel quadro della 13esima Riunione di Alto Livello tra i due paesi, conferma il sostegno attivo della Spagna all’attuale percorso delle Nazioni Unite, che pone l’iniziativa marocchina di autonomia al centro del processo di soluzione.

