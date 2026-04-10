Sahara occidentale, la Repubblica del Mali ritira il riconoscimento del Polisario

RABAT (MARCOCCO) (ITALPRESS) – La Repubblica del Mali ha annunciato che “dopo un’analisi approfondita di questo importante dossier (del Sahara), che ha un impatto sulla pace e sulla sicurezza sub-regionale, la Repubblica del Mali ha deciso, in data odierna, di ritirare il proprio riconoscimento della Repubblica Araba Saharawi Democratica”, proclamata dal Fronte Polisario.

La posizione è stata espressa in una dichiarazione del Governo maliano dal ministro degli Affari esteri Abdoulaye Diop, al termine dell’incontro con il suo omologo marocchino Nasser Bourita.

Nella stessa dichiarazione – come riporta l’agenzia Map -, il Mali “sostiene il piano di autonomia proposto dal Marocco come l’unica base seria e credibile per la risoluzione di questo contenzioso e considera che una vera autonomia sotto sovranità marocchina rappresenti la soluzione più realistica”.

Il Mali esprime inoltre “il proprio sostegno agli sforzi delle Nazioni Unite e dell’inviato personale del Segretario generale, nonché alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza, in particolare alla risoluzione 2797 (2025), adottata il 31 ottobre 2025”, prosegue il documento. Il ministro maliano ha inoltre dichiarato che tale decisione sarà comunicata alle organizzazioni regionali e internazionali.

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(ITALPRESS).